В нашей стране сосредоточено около 30% мировых природных ресурсов.
В чем главная проблема России, которую мы, увы, НЕ сможем полностью решить
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Пожилые люди хорошо помнят как на протяжении их жизни звучал из репродукторов, потом из ТВ , рассказ сытых политологов и экономистов о низкой производительности труда у нас. Вот поднимем и зацветём. Роста не наблюдалось, а вот рост этих политологов и экономистов зашкаливал. Что-то изменилось? Нет. А знает ли читатель, что мигрант это прекрасный тормоз для роста производительности. И им пользуются только отъявленные враги России. Думающие только о собственной никчёмной жизни и собственном благополучии. Вот опять вчера Путин слушал доклад, как много мы выловили рыбы в прошлом году. Оба и Путин и докладчик были довольны. А я , глядя на баночку сайры за 100 рублей в магазине, думаю чем довольны мои любимые и Путин и его докладчик, правда не совсем любимый. А вы знаете какая производительность труда на рыболовном траулере? Могу сказать. Один траулер со 100 человеками экипажа, приносил доход государству во время СССР, как крепкий колхоз, с тысячами работников. В процессе вылова рыбы существенных перемен с тех пор не произошло. То есть производительность труда там высочайшая. Так где результаты этой производительности . В чей корман эти результаты сливаются? Если баночка сайты с копеек до 100 рублей выросла и растёт неудержимо.
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1 час.
ВТ
Врам Тавризов
2 Наши главные проблемы - климат и размеры страны Разбазариаание энергетического сырья - преступление Нефть и газ нужны дл наших северных территорий - иначе нельзя будет там просто жить, атомных станций не настроишься в нужных количествах Нефть нужна ещё долго, размеры страны говорят только о нужде в автодорогах и Авто на бензине/дизеле В конце концов бабка на атомной кочерге из Рязани полетит в райцентр делать укол от ковида на атомной кочерге наверно в 23 веке Людей собирать в супер агломерации городов - обрезать на корню развитие (поддержание) просто жизни на остальных территориях Аналог мигрантов - вахтовый способ освоения и переработки нашего сырья - 1 мес работы ктитайцев/корейцев или других - 1 месяц отдыха Это будут приезжать квалифицируется кадры работяг, их состав будет более/менее постоянный, а мотивация тоже В конце концов нефть и газ Тюмени так и осваивался людьми - вахтами И сейчас почти так Проблем вообще не будет, от слова совсем Надо ввести запрет государства на вывоз любого сырья - Нужно торговать товарами Или принудительно все страны. Которые кушают наше сырьё, из которого делают на своей земле товары на продажу, должны иметь наши часть акций и других ценных бумаг, долей и тп как правило в руках людей РФ или наших властей, что более выгодно для всех - наши частные лица доверия за рубежом давно растеряли по известным нам причинам Теперь о демографии Нас мало Поэтому нам не нужна рождаемость пришлых, за счёт чего разбавляется генофонд уже устойчиво живущих россиян Нужны будут супер управленцы по всем направлениям жизни и работы людей Не нынешние сопле/менеджеры, которые даже писать/говорить не могут, а квалифицированные, как на западе Их надо готовить, для чего создать по всей стране центры подготовки таких спецов. Причём с обязательным разделением обучения для районов севера, широтной РФ и юга из/за их специфики Здесь пример - арабскте эмираты, в которых малочисленные коренные люди управляют странами и трудовыми пришельцами Конечно. Таких спецов у нас нас не надо разбавлять блатными всех мастей (земеля, родня, друзья детства, подельники по темным делам и тп) Вот мой подход Его можно уточнять и тп, дополнять Но сегодняшний поход в стране путь в никуда Наши дети и вслед за ними их дети проклянут нас за раздолбайство, а сотни млн азиатов перейдут наши границы босиком и будут правы - нечего сидеть как собака на сене
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50 мин.
Валерий Каулин
Может быть "мы ВСЕГДА будет", но уж точно не будем слушать идиотов, которые делают странные выводы из негодных исходных фактов. Для начала автору надо просто пройти "производственную практику", глубоко погрузившись в процесс. Большинство благоглупостей сразу исчезнут.
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11 мин.
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