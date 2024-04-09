Политика как он...
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Политика как она есть

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В чем главная проблема России, которую мы, увы, НЕ сможем полностью решить

В чем главная проблема России, которую мы, увы, НЕ сможем полностью решить

В нашей стране сосредоточено около 30% мировых природных ресурсов.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Пожилые люди хорошо помнят как на протяжении  их жизни звучал из  репродукторов, потом из ТВ , рассказ сытых политологов и экономистов о низкой производительности труда у нас. Вот поднимем и зацветём. Роста не наблюдалось, а  вот рост этих политологов и экономистов зашкаливал. Что-то изменилось? Нет. А знает ли читатель, что мигрант это прекрасный тормоз для роста производительности. И им пользуются только отъявленные враги России. Думающие только о собственной никчёмной жизни и собственном благополучии. Вот опять вчера Путин слушал доклад, как много мы выловили рыбы в прошлом году.  Оба и Путин и докладчик были довольны. А я , глядя на баночку сайры за 100 рублей в магазине, думаю чем довольны мои любимые и Путин и его докладчик, правда не совсем любимый. А вы знаете какая производительность труда на рыболовном траулере? Могу сказать. Один траулер со 100 человеками экипажа, приносил доход государству во время СССР, как крепкий колхоз, с тысячами работников. В процессе вылова рыбы   существенных перемен с тех пор не произошло. То есть производительность труда там высочайшая. Так где результаты  этой производительности . В чей корман эти результаты сливаются? Если баночка сайты с копеек до 100 рублей выросла и растёт неудержимо.
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1 час.
ВТ
Врам Тавризов
2 Наши главные проблемы - климат и размеры страны Разбазариаание энергетического  сырья - преступление Нефть и газ нужны дл наших северных территорий - иначе нельзя будет там просто жить, атомных станций  не настроишься в нужных количествах Нефть нужна ещё долго, размеры страны говорят только о нужде в автодорогах и Авто на бензине/дизеле В конце концов бабка на атомной кочерге из Рязани полетит в райцентр делать укол от ковида на атомной кочерге наверно в 23 веке Людей собирать в супер агломерации городов - обрезать на корню  развитие (поддержание) просто жизни на остальных территориях Аналог мигрантов - вахтовый способ освоения и переработки нашего сырья - 1 мес работы ктитайцев/корейцев или других - 1 месяц отдыха Это будут приезжать квалифицируется кадры работяг, их состав будет более/менее постоянный, а мотивация тоже В конце концов нефть и газ Тюмени так и осваивался людьми - вахтами И сейчас почти так Проблем вообще не будет, от слова совсем Надо ввести запрет государства на вывоз любого сырья - Нужно торговать товарами Или принудительно все страны. Которые кушают наше сырьё, из которого делают на своей земле товары на продажу, должны иметь наши часть акций и других ценных бумаг, долей и тп как правило в руках людей РФ или наших властей, что более выгодно для всех - наши частные лица доверия за рубежом давно растеряли по известным нам причинам Теперь  о демографии Нас мало Поэтому нам не нужна рождаемость пришлых, за счёт чего разбавляется генофонд уже устойчиво живущих россиян Нужны будут супер управленцы по всем направлениям жизни и работы людей Не нынешние сопле/менеджеры, которые даже писать/говорить не могут, а квалифицированные, как на западе Их надо готовить, для чего создать по всей стране центры подготовки таких спецов. Причём с обязательным разделением обучения для районов севера, широтной РФ и юга из/за их специфики Здесь пример - арабскте эмираты, в которых малочисленные коренные  люди управляют странами и трудовыми пришельцами Конечно. Таких спецов у нас нас не надо разбавлять блатными всех мастей (земеля, родня, друзья детства, подельники по темным делам и тп) Вот мой подход Его можно уточнять и тп, дополнять Но сегодняшний поход в стране путь в никуда Наши дети и вслед за ними их дети проклянут нас за раздолбайство, а сотни млн азиатов перейдут наши границы босиком и будут правы - нечего сидеть как собака на сене
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50 мин.
Валерий Каулин
Может быть &quot;мы ВСЕГДА будет&quot;, но уж точно не будем слушать идиотов, которые делают странные выводы из негодных исходных фактов. Для начала автору надо просто пройти &quot;производственную практику&quot;, глубоко погрузившись в процесс. Большинство благоглупостей сразу исчезнут.
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