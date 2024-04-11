Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал абсолютным злом слова президента США Джо Байдена о том, что исход конфликта на Украине зависит от решений конгресса США по финансовой помощи.
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