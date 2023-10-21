Признаюсь, довольно сложно начать статью без вкрапление в текс слов не принятых к употреблению в приличном обществе.
"Эти дети - еще цветочки, впереди ягодки", - губернатору Самарской области угрожают мигранты.
Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
А быстро их упаковали! А когда они оскорбляют не губернатора, а просто граждан России такой оперативности, что то, не наблюдается!
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17 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
надо принимать такие меры незамедлительно и меньше болтать , потому чурки не бояться ничего , пока не почувствуют силу закона России
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17 час.
Семен Борисов
Уважал Азарова,думал что он действительно патриот страны и достойный глава региона,но после такого его авторитет упал на "0"!!!Пусть он теперь эти диаспоры в одно место целует!А людям хочу пожелать терпения и самим наводить порядок в своем доме!!!
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16 час.
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