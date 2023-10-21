"Эти дети - еще цветочки, впереди ягодки", - губернатору Самарской области угрожают мигранты.

ИК Иосиф Калинин А быстро их упаковали! А когда они оскорбляют не губернатора, а просто граждан России такой оперативности, что то, не наблюдается!

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко надо принимать такие меры незамедлительно и меньше болтать , потому чурки не бояться ничего , пока не почувствуют силу закона России