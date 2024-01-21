Как изнутри выглядят те коридоры пирамиды Хеопса, куда пускают обычных людей. Видео

В прошлом году исследователям удалось обнаружить в пирамиде Хеопса новую, ранее неизвестную камеру, ставшую настоящим сюрпризом для ученых, занимающихся изучением этой архитектурной древности на протяжении более пятидесяти лет.
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