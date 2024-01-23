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Директор Орбакайте прокомментировал внезапную отмену ее концертов в России

Директор Орбакайте прокомментировал внезапную отмену ее концертов в России

Певица Кристина Орбакайте после участия в новогодних шоу столкнулась с началом отмены своих выступлений в РФ.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
вон ее из России и кирюху и пугачиху с конфискацией всего что есть у них
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13 час.
НМ
Наталия Москаленко
Лафа закончилась! Пусть в пиндосии поет!
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12 час.
ИН
Иван Непримиримый
Чтобы унизить бойцов СВО, патриотов и народ России она выступала на сцене в одежде цветов украинского флага!!! Пусть выступает перед янки, им это понравится, а мы не должны пускать её даже на территорию, а не то, чтобы на сцену!!! Народ свои кровные тугрики заплатит АРТИСТАМ-ПАТРИОТАМ!!! Вон предателей!!!☝️✊💪
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3 час.

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