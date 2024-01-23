Директор Орбакайте прокомментировал внезапную отмену ее концертов в России

вон ее из России и кирюху и пугачиху с конфискацией всего что есть у них

ИН

Иван Непримиримый

Чтобы унизить бойцов СВО, патриотов и народ России она выступала на сцене в одежде цветов украинского флага!!! Пусть выступает перед янки, им это понравится, а мы не должны пускать её даже на территорию, а не то, чтобы на сцену!!! Народ свои кровные тугрики заплатит АРТИСТАМ-ПАТРИОТАМ!!! Вон предателей!!!☝️✊💪