В кинопрокат выходит еще один фильм, снятый в Пермском крае

Всероссийская премьера состоится 9 ноября, в Перми кинокартину покажту на 5 дня раньше.В ближайшее время в прокат выйдет новый фильм под названием «Чувства Анны», режиссером которого выступила Анна Меликян.
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