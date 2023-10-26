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В кинопрокат выходит еще один фильм, снятый в Пермском крае

В кинопрокат выходит еще один фильм, снятый в Пермском крае

Всероссийская премьера состоится 9 ноября, в Перми кинокартину покажту на 5 дня раньше.В ближайшее время в прокат выйдет новый фильм под названием «Чувства Анны», режиссером которого выступила Анна Меликян.

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