Военное обозрение

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Глава Ассоциации бундесвера утверждает, что состояние немецкой армии плачевно

Глава Ассоциации бундесвера утверждает, что состояние немецкой армии плачевно

Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) находятся в состоянии «свободного падения», и это при том, что создан специальный фонд в 100 млрд евро для их поддержки.

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