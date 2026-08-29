Посольство России не обновило сведения о русских в зоне наводнения

Посольство России в Непале информировало об отсутствии новых данных о русских в зоне наводнения. На 27 августа двое числятся пропавшими, местонахождение ещё троих уточняется.
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