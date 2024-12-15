Молодым везде у нас дорога, но без стажа не берут

Молодежь Карелии не чувствует уверенности в завтрашнем дне Текст: Алина Гапеева Фото: Алиса Смирнова, Алина Гапеева «Молодежь – наше будущее!», «Ты нужен стране!», «Дорогу — молодым!», а в последнее время еще и «Рожайте больше детей!» — слышно из каждого утюга.