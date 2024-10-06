Воробьев в юбилей Подмосковья поблагодарил жителей за вклад в развитие региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с 95-летием региона. В своем Telegram-канале он назвал Подмосковье динамичным субъектом с современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни и огромным потенциалом.
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