Замглавы МИД РФ обсудил с руководством Алжира обстановку на Ближнем Востоке

Во время рабочей поездки в Алжир спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с лидером страны Абдельмаджидом Теббуном и главой МИД Ахмедом Аттафом обстановку на Ближнем Восток.