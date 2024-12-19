Замглавы МИД РФ обсудил с руководством Алжира обстановку на Ближнем Востоке

Во время рабочей поездки в Алжир спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с лидером страны Абдельмаджидом Теббуном и главой МИД Ахмедом Аттафом обстановку на Ближнем Восток.
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