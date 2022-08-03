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Игорь Вишневецкий: Россия отвергла обвинения в «агрессии» против Украины, о которых говорили на конференции ДНЯО

Россия отвергает все обвинения в необоснованной агрессии против Украины, прозвучавшие на Обзорной конференции стран — участниц  Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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