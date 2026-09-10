Капитан «Атлетико» потребовал оставить Хулиана Альвареса в покое

Полузащитник и капитан мадридского «Атлетико» Коке после поражения от «Ливерпуля» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:2) призвал забыть летнюю сагу с потенциальным уходом нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса.
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