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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Баварии» Фуст: «Мне комфортнее было с Тухелем — он разговаривал с молодыми игроками, что-то подсказывал. Нагельсманна же общение с нами не интересовало»

21-летний воспитанник мюнхенского клуба, рожденный в семье русских немцев, ныне выступает за «Кубань».

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