ПОГРАНИЧЬЕ ДВИНУЛОСЬ - В ХАРЬКОВЕ БЕГСТВО: СВОДКА С ФРОНТОВ СВО Военкоры сообщают об оживлении на русском пограничье.
«Идут бои»: минобороны Украины подтверждает штурм границы в Харьковской области
Комментарии
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vagas Karlito
Все таки интересно! дуркаинские источники постоянно говорили что наши начнут наступление в мае! Вопрос,-это наверное утечки ! Говорит это о том что они получают инфу с нашей стороны! Или догадались!?))) Нужно внимание то обратить!
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2 час.
Александр Батт
Санитарная зона в современных условиях невозможна. Надеюсь, что это наступление.
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1 час.
Аким Воземчук
Так называемая санитарная зона противоборствующих сторон обычно превращаются в очередной плацдарм.Если мы пойдем на это то плацдарм через пару лет.
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1 час.
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