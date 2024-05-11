Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса шумбасова
    Никогда не поверю в прозревших хохлов!! Гнать пинками, пусть едут куда угодно, только не в Россию!!! В Вашингтон к Ви...Признаюсь честно,...
  • Алексей Смирнов
    "Патамушта"? Вот именно, потому что мигранты. потому что людей на пять лет пенсии нагрели. потому что несколько тысяч...ДаёшРивалюцию! Ти...
  • Алексей Смирнов
    Михалков не боится повторить судьбу Караулова?Никита Михалков в...

«Идут бои»: минобороны Украины подтверждает штурм границы в Харьковской области

«Идут бои»: минобороны Украины подтверждает штурм границы в Харьковской области

ПОГРАНИЧЬЕ ДВИНУЛОСЬ - В ХАРЬКОВЕ БЕГСТВО: СВОДКА С ФРОНТОВ СВО Военкоры сообщают об оживлении на русском пограничье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
Все таки интересно! дуркаинские  источники постоянно говорили что  наши начнут  наступление в мае! Вопрос,-это  наверное утечки ! Говорит это о том  что они получают инфу с нашей стороны! Или догадались!?))) Нужно внимание то обратить!
Ответить
2 час.
Александр Батт
Санитарная зона в современных условиях невозможна. Надеюсь, что это наступление.
Ответить
1 час.
Аким Воземчук
Так называемая санитарная зона противоборствующих сторон обычно превращаются в очередной плацдарм.Если мы пойдем на это то плацдарм через пару лет.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх