«В фигуре нового министра обороны сходятся две сферы – военно-политическая и экономическая»

Авторская колонка социолога Андрея Коряковцева. Предложение президента Владимира Путина назначить главой Минобороны бывшего вице-премьера Александра Белоусова вполне вписывается в логику текущих событий и поможет решить стоящие перед государством задачи.
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