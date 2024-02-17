У петербуржцев за сутки украли почти 40 миллионов

Киберпреступники в Санкт-Петербурге стали все более изобретательными в обмане граждан и краже денег. Только за последний день, 16 февраля, жертвами ложного опроса и телефонных аферистов стали около 10 человек.
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