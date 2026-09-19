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«Брайтон» обыграл «МЮ» и «Арсенал» на этой неделе, забив по 3 гола обоим

«Брайтон» обыграл « Манчестер Юнайтед » и « Арсенал » на этой неделе.  Сегодня «чайки» в 5-м туре АПЛ разгромили «канониров» со счетом 3:0.

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