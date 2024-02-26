Мама, ну прекрати! Панда Катюша пытается ускользнуть от ласк родительницы

Панда Диндин и ее очаровательная дочка Катюша — настоящие звезды Московского зоопарка. Ежедневно на них приходит посмотреть множество людей, а в личном блоге Светланы Акуловой, генерального директора учреждения, за жизнью удивительных животных наблюдают тысячи.