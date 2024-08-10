ВЕСТИ-КРЫМ: анонс программы «События недели»

- Новый туристический, а вскоре и научный центр страны. Аскания-Нова возрождается. Какую поддержку оказывает херсонскому заповеднику Крым? Какие необычные виды животных встречаются в Аскании-Нова? И сколько туристов посетили заповедник в этом году? В Аскании-Нова побывал Михаил Андроник.
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