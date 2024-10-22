Кошка пропала из дома на 3 дня, а потом вернулась с запиской для хозяина

Домашняя кошка по кличке Лили пропала на целых 3 дня, поиски результатов не дали. Однако позднее питомица вернулась к хозяевам сама и принесла адресованную им записку, содержание которой поставило людей в тупик.
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