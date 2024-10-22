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Кошка пропала из дома на 3 дня, а потом вернулась с запиской для хозяина

Кошка пропала из дома на 3 дня, а потом вернулась с запиской для хозяина

Домашняя кошка по кличке Лили пропала на целых 3 дня, поиски результатов не дали. Однако позднее питомица вернулась к хозяевам сама и принесла адресованную им записку, содержание которой поставило людей в тупик.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Вот чёрно-белая хитрюга!!!!
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14 час.
Элеонора Коган
Всё сообразила, мартышка.
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14 час.
ND
Nik Dom
У меня кошка тоже любит погулять, но она ходит с ошейником, на котором написан мой номер телефона
Ответить
4 час.

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