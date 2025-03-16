«МК»: жители Кривого Рога от души поблагодарили ВС РФ за удар по клубу для ВСУ

Жители города Кривой Рог в социальных сетях выразили благодарность Вооруженным силам России за ракетный удар по городской клуб «Святошин», где любили пьянствовать украинские военнослужащие и сотрудники ТЦК (военного комиссариата).
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