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Metro новости

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Синоптик Колесов рассказал, ждать ли в Петербурге бабье лето

Синоптик Колесов рассказал, ждать ли в Петербурге бабье лето

Как сообщил 21 сентября главный синоптик Петербурга Александр Колесов, сейчас через Балтику и Финский залив проходит последний циклон с Атлантики.

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