В Киргизии пройдет заседание Совета руководителей органов безопасности СНГ

e-cis.info Очередное, 54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) стран-участников СНГ пройдет 24 мая в Бишкеке (Киргизия), участники обсудят, как совместно пресекать попытки подготовленных за рубежом боевиков подорвать обстановку в странах содружества, сообщает пресс-служба ФСБ России.
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