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Песков: партнеры России говорят о полном неприятии «адских санкций» США

Песков: партнеры России говорят о полном неприятии «адских санкций» США

Торговые партнеры России единогласно выступают против законопроекта об «адских санкциях», который подписал президент США Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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