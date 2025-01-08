Закроются дивидендные реестры «Татнефти» и «Диасофта» – основные события 8 января

8 января «Татнефть» и «Диасофт» закроют дивидендные реестры. Акционеры «Диасофта» утвердили дивиденды за 9 месяцев в размере 45 рублей на акцию, акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за 3 квартал в 17,39 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию.