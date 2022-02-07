Как ловят незаконно сдающих квартиры, объяснил юрист

Местный участковый может составить специальный акт о том, что в конкретной квартире проживают определённые арендаторы, а также ознакомиться с договором найма и даже взять письменные объяснения в подтверждении платной аренды жилой недвижимости.
Местный участковый может составить специальный акт о том, что в конкретной квартире проживают определённые арендаторы, а также ознакомиться с договором найма и даже взять письменные объяснения в подтверждении платной аренды жилой недвижимости.
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