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Как ловят незаконно сдающих квартиры, объяснил юрист

Как ловят незаконно сдающих квартиры, объяснил юрист

Местный участковый может составить специальный акт о том, что в конкретной квартире проживают определённые арендаторы, а также ознакомиться с договором найма и даже взять письменные объяснения в подтверждении платной аренды жилой недвижимости.

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