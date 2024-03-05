Небензя призвал разморозить финансирование БАПОР

Выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа необходимо восстановить в полном объёме, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
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