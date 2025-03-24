Молодого бойца похоронят в Карелии

В ходе специальной военной операции погиб Геннадий Рухлядкофото vk.com/public216922471?w=wall-216922471_2783 В Медвежьегорском районе 24 марта проводят в последний путь погибшего участника специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии