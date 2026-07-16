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Журнал «Профиль»

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Стала известна причина смерти звезды "Парка Юрского периода" Сэма Нилла

Новозеландский актер Сэм Нилл скончался на 79-м году жизни. Причиной смерти стала пневмония. Об этом в четверг, 16 июля 2026 года, сообщил многолетний агент артиста Филип Гренц в комментарии Radio New Zealand.

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