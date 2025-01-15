НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

1 подписчик

В Липецкой области заведующие детских садов забыли отчитаться о богатстве

В Липецкой области заведующие детских садов забыли отчитаться о богатстве

В Задонском районе 13 заведующих детскими садами предоставили недостоверные данные о своих доходах. В ходе проверки выяснилось, что при подаче деклараций за 2023 год заведующие указали ложные сведения о своих доходах, банковских счетах и имуществе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх