В Липецкой области заведующие детских садов забыли отчитаться о богатстве

В Задонском районе 13 заведующих детскими садами предоставили недостоверные данные о своих доходах. В ходе проверки выяснилось, что при подаче деклараций за 2023 год заведующие указали ложные сведения о своих доходах, банковских счетах и имуществе.
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