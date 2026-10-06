Упражнения для развития памяти

Клауди и Эдди знают, как тренировать память весело. 123RF/legion-media.ru Всем известно, что память — это фундамент, на котором строится вся учеба: чтение, математика, иностранные языки.
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