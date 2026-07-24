Мошенник украл 40000 у отдыхающего, уснувшего на пляже

И потерпевший, и злоумышленник оба были жителями приморского курортного города и даже знакомы. В дежурную часть ОМВД России «Феодосийский» обратился 44‑летний местный житель: мужчина сообщил о пропаже денежных средств во время отдыха на общественном пляже.