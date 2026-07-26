В МАИ создали модель для анализа адаптации человека к условиям жизни на Марсе

Ученые Московского авиационного института совместно с коллегами из Института медико-биологических проблем Российской академии наук и Федерального медико-биологического агентства России разработали математическую систему для анализа адаптации человека к экстремальным условиям космических экспедиций.
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