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«Зачётный вброс»: Суровикина вернули к планированию операции на Украине

«Зачётный вброс»: Суровикина вернули к планированию операции на Украине

Бывший командующий объединённой группировкой российских войск на Украине генерал Сергей Суровикин, известный как «генерал Армагеддон», якобы вновь привлечён к планированию боевых действий.

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