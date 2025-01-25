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Позитив для оптимистов

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  • Алексей
    Пора уже забыть про них, т.е. бойкотировать по полной, пусть сами выкарабкиваются из собственноручно созданной "ямы".Сколько Прибалтик...
  • Eduard
    Тихановскую Западдержит мечтая её Лукашенко заменить,а там и крутить страной,как на Украине!Уж не о ней ли го...
  • Eduard
    А эту проститутку очень лорошо оплачивают в отличии от миллпонов таких же пепебежщиков .Тихановская обходится Европе ...Уж не о ней ли го...

Уж не о ней ли говорил Ильич? Давос пробивает дно!

Уж не о ней ли говорил Ильич? Давос пробивает дно!

Думаю, за эти годы уже и забылось откуда эта барышня вообще вылезла? Напомню, что её фамилия связана с подраскрученным блогером (белорусская версия «нашего» иноагента Варламова у которого не получилось; но и не «срослось», как у того).

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Комментарии
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Eduard
Заметьте,при люднр на мировом уроане ,нагло оговаривает переворот! Ау,где же Западные законы? Давайте и мы в Давосе под кинокамеры будим оговаривать переворот в Лондоне или Париже!
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10 час.
Eduard
А эту проститутку очень лорошо оплачивают в отличии от миллпонов таких же пепебежщиков .Тихановская обходится Европе в пол миллиона евро,это ей зарплата,оплата отелей и перелеты.Как видите она отличается от простых мигрантов!
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10 час.
Eduard
Тихановскую Западдержит мечтая её Лукашенко заменить,а там и крутить страной,как на Украине!
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10 час.

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