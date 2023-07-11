Накануне саммита альянса в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери альянса открыты. «Наш сигнал Путину таков: Двери НАТО остаются открытыми, и из-за боевых действий он лишь получит ещё больше НАТО у порога», — подчеркнул он.
Столтенберг: Наши двери открыты, Путин получит больше НАТО у порога
Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Согласна, при чем нещадно.
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16 час.
Дмитрий Гурин
Что то я не слышал больше о странах стремящихся в НАТО. Взносы дороговаты однако и скоро старожилы будут потихоньку уходить. Как говорится своя шкурка дороже....
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
В ответ Россия ещё больше введёт и выпустит новейшего оружия
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12 час.
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