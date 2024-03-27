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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Слив "из Кремля": Пытки легализованы, за дело берётся "тайная полиция"

Слив "из Кремля": Пытки легализованы, за дело берётся "тайная полиция"

Кремль санкционировал утечки о жёстком обращении с участниками теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", утверждает "источник", якобы близкий к силовикам.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Любые западные ССУКИ с их &quot;умозаключениями&quot; дружно идут НАХН!! Россия во всём  разберётся САМА.
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1 час.
ЕД
Евгений Дудко
ну а вы думали что им должны жопу целовать
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57 мин.
Алла Зотова
Еще  и для педофилов ! Надо спасать детей!
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15 мин.

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