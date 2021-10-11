Глава Центрального района Петербурга предложен на пост вице-губернатора

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Законодательному собранию согласовать кандидатуру Максима Мейксина на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов внутренней политики.
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