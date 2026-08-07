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Сербский снайпер назвал якутских бойцов сильными стрелками

Сербский снайпер назвал якутских бойцов сильными стрелками

Доброволец из Сербии рассказал о качествах якутских стрелков ЯКУТСК, 7 августа, ФедералПресс. Сербский снайпер, доброволец российской армии и участник боевых действий в Донбассе Деян Берич рассказал о высоком уровне подготовки якутских стрелков.

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