В результате атаки повреждены фасады, кровли и остекление 10 многоквартирных и 4 частных домов. Пострадавшие получили лёгкие травмы, лечение будет проходить амбулаторно.
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