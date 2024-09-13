Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    А с какого перепугу россияне должны верить этим продажным полужидам ? Пусть теперь Майя Санду им верит , она дала им ..."Почему вы верите...
  • Юрий Николаев
    Полностью согласен с автором! Почему это недообразование которое называлось украиной до сих пор пользуется эл.энергие..."Вы хотите догово...
  • ВераВерная
    До чего же мерзкие они...Почему мы верим Путину, а их слышать не хотим? А кто предателей слушает? Какая им вера? Вас ..."Почему вы верите...

Впечатление, что лоббисты завоза мигрантов в промышленных масштабах живут в другом мире. Наверняка, это так.

Впечатление, что лоббисты завоза мигрантов в промышленных масштабах живут в другом мире. Наверняка, это так.

Крестьянин Помимо замещающей миграции, семьи мигрантов ложатся тяжелым бременем на российский бюджет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх