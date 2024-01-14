Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 500 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Правильно обычно говорят, что когда умишка нет, то ты, считай, калека... Тут, в принципе, никто невиноват. У этой аб...«Стыдно такое без...
  • Александр Сысоев
    "Выгорает до окурочка - дурочка!" (А. Новиков)«Стыдно такое без...
  • Анатолий Ишимбаев
    Помним,любим и уважаем. Вечная памятьНикто не приходит...

Не лечат, а калечат: как «левые» токсикологи доводят россиян до полусмерти

Не лечат, а калечат: как «левые» токсикологи доводят россиян до полусмерти

Спутник Земли издревле привлекает внимание человечества. Влиянием Луны объясняют как вполне подтвержденные физические процессы — приливы и отливы, так и кармические — например нельзя начинать новые дела в полнолуние.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Еграшин
На счет синьки и Луны - правда, проверял 🤣
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх