Не лечат, а калечат: как «левые» токсикологи доводят россиян до полусмерти

Спутник Земли издревле привлекает внимание человечества. Влиянием Луны объясняют как вполне подтвержденные физические процессы — приливы и отливы, так и кармические — например нельзя начинать новые дела в полнолуние.
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