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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Настасья Самбурская грубо ответила Стасу Костюшкину, который сбил ее на мопеде (видео)

38-летняя актриса Настасья Самбурская рассказала о том, как ее сбил мопед в центре Москвы. За рулем оказался 53-летний певец Стас Костюшкин, который позже попытался наладить с ней отношения, но его попытки оказались безуспешными.

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