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Хавбек Украины Сидорчук: «Никогда по игре не сказал бы, что 0:4 проиграли. Счет не должен быть таким»

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук подвел итоги матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4). – Не считаю, что результат вполне заслуженный.

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