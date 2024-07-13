Иран предложил создать информационную сеть БРИКС для противодействия информационным атакам Запада. Предложение озвучил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) страны Нассер Канаани 13 июля на встрече глав информационных департаментов и пресс-секретарей министерств иностранных дел БРИКС в Москве, сообщает IRNA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии