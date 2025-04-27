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Травмированный Тюкавин: «Соскучился по футболу. Непривычно смотреть футбол с трибуны»

Травмированный Тюкавин: «Соскучился по футболу. Непривычно смотреть футбол с трибуны»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признался, что скучает по футболу.Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признался, что скучает по футболу.

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