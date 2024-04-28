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На автомобильном рынке оттепель

На автомобильном рынке оттепель

Благодаря существенным скидкам в России ускорились продажи новых автомобилей. Но пока неясно, смогут ли временные дисконтные акции превратиться в устойчивый тренд на снижение цен и помочь авторынку выйти на докризисный уровеньСЕРГЕЙПЕТРОВ/NEWS.

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