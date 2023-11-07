МК: Дудчак оценил версии подрыва помощника Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потерял одного из своих помощников. Вчера, в день рождения 39-летнего майора Геннадия Чистякова, тот подорвался на ручной гранате из-за неаккуратного обращения с ней.
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