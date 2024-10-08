Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 721 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Не знаю, Ирина. Но сердце кровью обливается от неясности, чего мы добиваемся. Что считать нашей Победой? Превратим хо...Они хотят истреби...
  • Алексей Тан
    russian7.ru: 3 марта 1924 года ЦИК Советов РСФСР принял закон, по которому РСФСР ""добровольно"" передавала Белорусск...И это всё о ней...
  • Малик Гумеров
    Диаспоры это инструмент  буржуазии  удерживать власть , держать в рамках коренное население .... - инструмент пасти и...Если эту диаспору...

Вооруженные Силы России глазами противника

Вооруженные Силы России глазами противника

 NOTFORME Я  склонен считать заключения  военных аналитиков  Запада  изрядно  ангажированными.   Это  естественно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НЭ
Наталья Эрнст
👍👍👌
Ответить
8 час.
Sergiy Che
Ну хоть тут без хныкунков и обсирашек-нытиков! Редкость на МТ!... 😄
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх